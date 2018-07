Chuva causa adiamento de jogo de Bia Haddad em torneio chinês

O mau tempo impediu a estreia da tenista brasileira Beatriz Haddad Maia no Torneio de Tianjin, na China, nesta segunda-feira. O jogo da número 1 do Brasil, e 58º do mundo, foi adiado para esta terça, às 5 horas (horário de Brasília).

Bia vai estrear contra a croata Donna Vekic, atual 46ª do ranking. Será a terceira vez que as duas tenistas vão se enfrentar neste ano. Cada uma venceu um confronto. O último, no US Open, foi vencido pela tenista da Croácia.

Além de Bia, as favoritas do torneio também vão estrear nesta terça, após chuva forte que atrapalhou a programação desta segunda. A competição chinesa tem a belga Irina-Camelia Begu como cabeça de chave número 1. A checa Petra Kvitova é a número dois. Begu vai estrear contra a russa Maria Sharapova, uma das estrelas do torneio.