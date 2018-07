Chuva em Londres atrapalha rodada e adia jogos de Wimbledon

LONDRES - Após três dias de jogos sem atrasos no calendário, a organização de Wimbledon precisou adiar e suspender partidas por causa da chuva nesta quinta-feira. Somente os jogos da quadra central, que conta com teto retrátil, não foram afetados pelo mau tempo.

Em razão da chuva, o confronto espanhol entre David Ferrer, atual número quatro do mundo, e Roberto Bautista Agut foi transferido para esta sexta. O mesmo aconteceu com o duelo entre o taiwanês Jimmy Wang e o alemão Tommy Haas.

Já a partida entre o colombiano Santiago Giraldo e o ucraniano Alexandr Dolgopolov terá continuação após ser interrompida no segundo set, nesta quinta. Dolgopolov vencia por 6/4 e 3/0. O jogo entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o esloveno Grega Zemlja foi paralisado na quinta parcial, quando o placar exibia 6/3, 6/7 (4/7), 6/3, 4/6 e 8/9.

Na chave feminina, três partidas foram adiadas: Laura Robson x Mariana Duque-Marino, Alison Riske x Urszula Radwanska e Kaia Kanepi x Angelique Kerber. Nas duplas, os brasileiros André Sá e Marcelo Demoliner tiveram seu jogo de estreia transferido para sexta. Eles vão enfrentar os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, favoritos ao título.

Antes da chuva atrapalhar a rodada, o francês Richard Gasquet bateu o japonês Go Soeda por 6/0, 6/3, 6/7 (5/7) e 6/3, enquanto o 12º cabeça de chave, o também japonês Kei Nishikori, superou o argentino Leonardo Mayer por 7/6 (7/5), 6/4 e 6/2. Também avançaram o croata Ivan Dodig, o holandês Igor Sijsling e o espanhol Feliciano López.

López avançou ao contar com a desistência do francês Paul-Henri Mathieu no segundo set, quando perdia por 6/3 e 5/1. Foi o nono abandono nesta edição de Wimbledon - as primeiras sete desistências aconteceram todas na quarta-feira.