Chuva adia semifinais femininas do US Open para sexta-feira

A chuva realmente resolveu dar as caras de vez em Nova York nesta quinta-feira. Depois de nove dias com muito sol e calor, sem qualquer interrupção, o tempo fechado apareceu na cidade norte-americana para atrapalhar a programação do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. Na quarta, a partida entre a bielorrussa Victoria Azarenka e a romena Simona Halep, pelas quartas de final, foi paralisada por 1 hora e meia. Nesta quinta, nada de tênis na disputa das semifinais da chave de simples feminina.

Inicialmente marcada para esta quinta-feira, a partir das 20 horas (de Brasília), as partidas entre a norte-americana Serena Williams contra a italiana Roberta Vinci e entre a italiana Flavia Pennetta contra Simona Halep, nesta ordem, acontecerão somente nesta sexta, a partir das 12 horas (11 horas, no horário local).

A chuva, nesta quinta-feira, está programada para o período da noite, justamente quando seriam disputadas as semifinais femininas. Por precaução, a organização do US Open resolveu adiar as partidas no meio da tarde para não haver confusão e desgaste físico das atletas.

Além disso, as partidas semifinais da chave masculina também foram afetadas. Inicialmente marcadas para o início da tarde desta sexta-feira, agora elas começarão não antes das 16 horas (de Brasília). Nesta fase, o atual campeão, o croata Marin Cilic, encara o sérvio Novak Djokovic e na sequência haverá o duelo suíço entre Stanislas Wawrinka e Roger Federer.

Mas o torcedor que foi ao complexo de Flushing Meadows, nesta quinta-feira, pode ver um pouco de tênis. À tarde, aconteceram jogos pela chave de duplas masculinas (as duas semifinais) e pela chave juvenil.