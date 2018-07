Chuva em Roland Garros adia jogo de Bellucci para sexta

O brasileiro Thomaz Bellucci não conseguiu terminar seu jogo contra o espanhol Pablo Andujar, nesta quinta-feira, pela segunda rodada de Roland Garros. Com a chuva que caiu durante boa parte do dia, a programação do torneio sofreu atraso e a partida de Bellucci começou apenas por volta de 19 horas (14 horas de Brasília).

Somente dois sets foram realizados e o placar está empatado em 1 a 1. Adujar abriu em 6/1 e o brasileiro igualou ao fazer 6/3. O jogo terá sequência na manhã de sexta-feira, por volta das 8h30 (horário de Brasília), caso a chuva não volte a atrapalhar a programação pelo terceiro dia consecutivo.

Em quadra, Bellucci esteve irreconhecível no primeiro set. Número 29 do mundo, o brasileiro não encontrou seu jogo, não conseguiu explorar as deficiências do rival e viu o espanhol ganhar facilmente por 6 a 1. Na segunda parcial, um pouco mais calmo, Bellucci resolveu atacar mais e, com duas quebras de saque - contra uma de Andujar -, conseguiu vencer por 6/3.

Apesar de também terem sido atrapalhados pela chuva, o britânico Andy Murray e o norte-americano Andy Roddick conseguiram terminar suas partidas e se classificaram para a terceira rodada. O escocês, número 4 do mundo, deu sequência ao seu jogo interrompido na quarta e venceu o argentino Juan Ignacio Chela por 3 sets a 1 - com parciais de 6/2, 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2.

Seu próximo adversário será o cipriota Marcos Baghdatis, cabeça de chave 25, que encontrou dificuldades apenas no início da partida para bater o espanhol Marcel Granollers por 3 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/1, 7/5 e 6/2.

Roddick, que havia levado um susto na estreia, voltou a oscilar no saibro francês e precisou de quatro sets para superar o desconhecido Blaz Kavcic, da Eslovênia, por 6/3, 5/7, 6/4 e 6/2. Na terceira rodada, o americano terá pela frente o russo Teimuraz Gabashvili, que despachou o esloveno Grega Zemlja por 6/3, 6/1 e 6/1.

O francês Gael Monfils e o italiano Fabio Fognini também entraram em quadra nesta quinta para finalizar partida interrompida na quarta. E o tenista local, maior aposta francesa para ficar com o título, decepcionou e foi derrotado em cinco sets, com parciais de 2/6, 4/6, 7/5, 6/4 e 9/7.

Completando os jogos desta quinta, o americano John Isner, 17.º cabeça de chave, derrotou o suíço Marco Chiudinelli por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 7/6(7/3), 7/6 (9/7) e 6/4.