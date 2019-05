Chuva faz Roma cancelar programação e adiar estreias de Nadal, Federer e Djokovic

A chuva constante nesta quarta-feira na capital italiana acabou obrigando os organizadores dos torneios masculino e feminino de Roma a cancelarem toda a programação de jogos que estava prevista para o dia. Nenhuma partida pôde ser realizada no Masters 1000 local pelos tenistas nas quadras de saibro do Foro Itálico, assim como o tempo ruim não permitiu as disputas entre as mulheres na competição.

Com isso, as estreias de Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal na chave de simples masculina, que estavam programadas para esta quarta, foram adiadas para quinta-feira. Entre eles, o suíço não disputa este evento na Itália desde 2016, pois ficou fora das temporadas de saibro em 2017 e 2018. Terceiro cabeça de chave da competição, o recordista de títulos de Grand Slam abrirá campanha direto na segunda rodada contra o português João Sousa.

E o cancelamento da rodada desta quarta-feira foi uma grande decepção para o público local, que compareceria em peso para acompanhar a estreia dos grandes astros. Os preços dos ingressos aumentaram depois que Federer confirmou a sua participação em Roma, o que ocorreu apenas no último sábado, e mesmo assim as vendas dispararam devido à expectativa da torcida de poder ver novamente o suíço no torneio após três anos.

Líder do ranking mundial, o sérvio Djokovic estrearia nesta quarta-feira contra o canadense Denis Shapovalov. Já o espanhol Nadal, segundo cabeça de chave e oito vezes campeão do Masters romano, jogaria diante do francês Jeremy Chardy.

Ao total, foram 24 partidas adiadas pelas chaves de simples em Roma, todas válidas pela segunda rodada da competição. Inicialmente, os organizadores adiaram a programação diurna de jogos e mantiveram a noturna, que previa a realização de quatro duelos ainda nesta quarta-feira, sendo dois pelo torneio masculino e dois pelo feminino. Horas mais tarde, porém, com a chuva constante, eles se viram obrigados a cancelar todo o dia de confrontos na capital italiana.

Quinto cabeça de chave, Dominic Thiem também faria a estreia na chave de simples nesta quarta-feira, contra o espanhol Fernando Verdasco. E a programação do dia também previa o austríaco atuando ao lado do compatriota Juergen Melzer no torneio de duplas. Eles enfrentariam a parceria formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, cabeças de chave número 1, em duelo válido pela segunda rodada.

Pelo torneio feminino de simples, a japonesa Naomi Osaka, atual líder do ranking mundial, teve o seu jogo contra a eslovaca Dominika Cibulkova adiado para esta quinta-feira, quando vários tenistas deverão ser obrigados a encarar rodadas duplas de partidas, se o tempo permitir que as mesmas possam ser realizadas.