Chuva impede retorno do austríaco Dominic Thiem

A chuva adiou, nesta segunda-feira, o retorno do austríaco Dominic Thiem, terceiro colocado do ranking mundial, às competições após três meses de paralisação por causa da pandemia do coronavírus. O primeiro jogo de Thiem no Generali Pro Series, torneio em Südstadt, um centro esportivo ao sul de Viena, era contra o também austríaco David Pichler, número 479 do mundo.

Com isso, se o tempo permitir, Thiem entra em quadra, nesta terça-feira, frente ao compatriota Lucas Miedler (293 do ranking ATP), enquanto a partida contra Pichler será disputada em uma outra data.

Leia Também Após mais de dois meses de confinamento, Nadal festeja ao jogar tênis de novo

O torneio, disputado em quatro grupos de quatro tenistas, e em dois grupos de quatro jogadores, distribui prêmios no valor de 151.000 euros (R$ 900 mil). Além de Thiem, os jogadores com maior destaque são Dennis Novak (85), Sebastian Ofner (163) e Jurij Rodionov (166), todos membros da equipe austríaca da Copa Davis.

A Generali Pro Series é disputado em condições adaptadas à pandemia do coronavírus, ou seja, sem público, árbitros de linha ou de rede, apenas com o árbitro central sentado em sua cadeira alta. Thiem planeja participar de um torneio beneficente em meados de junho nos Balcãs, juntamente com o sérvio Novak Djokovic, primeiro do mundo.