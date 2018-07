Chuva interompe vitória de Thiago Monteiro na Suíça e adia jogo para sexta

A chuva na Suíça impediu Thiago Monteiro de concluir a sua segunda partida na chave principal do Torneio de Gstaad, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, o brasileiro e número 110 do mundo liderava o duelo com o francês Gilles Simon por 6/2 e 4/3, quando o tempo ruim forçou a paralisação e o adiamento da continuidade do duelo para sexta-feira.

Quando o jogo foi interrompido, Monteiro liderava o oitavo game do segundo set por 40/0, com três break points. Bastava, portanto, aproveitar um para na sequência ter a chance de fechar o duelo no seu saque. Agora, porém, só tentará fazê-lo nesta sexta-feira, quando buscará concluir o triunfo diante do número 30 do mundo, que já esteve no Top 10 do ranking.

Até então, Thiago Monteiro fazia uma partida bem consistente, tanto que dominou o primeiro set, quando conseguiu três quebras de serviço, tendo perdido o seu saque apenas uma vez. O segundo estava mais equilibrado e será concluído na sexta, após o jogo ser interrompido pela quarta e última vez nesta quinta.

Caso avance, Thiago Monteiro terá pela frente nas quartas de final o holandês Robin Haase. Nesta quinta, o número 95 do mundo superou o argentino Horacio Zeballos, 73º colocado no ranking, por 7/6 (7/5) e 6/4.

Esse, aliás, é o único confronto das quartas de final do Torneio de Gstaad que ainda não está definido. Os outros são: Feliciano Lopez (Espanha) x Elias Ymer (Suécia), Dustin Brown (Alemanha) x Mikail Youzhny (Rússia) e Paul-Henri Mathieu (França) x Albert Ramos-Viñolas (Espanha).