Chuva interrompe dia em Barcelona e adia jogo de Rafael Nadal

SÃO PAULO - A forte chuva que caiu na região da Catalunha fez com que a parte final rodada desta quinta-feira do Torneio de Barcelona fosse adiada para sexta. Entre os tenistas que não puderam atuar - e que podem ter que jogar duas vezes na sexta - estão Rafael Nadal, que pegaria o francês Benoit Paire, Martin Klizan e Philipp Kohlschreiber, que definem quem será o adversário do brasileiro Thomaz Bellucci nas oitavas de final.

A garoa que caia em Barcelona se tornou uma tempestade quando Nadal entraria em quadra, logo após a homenagem feita ao ex-número 1 do mundo Juan Carlos Ferrero, que anunciou a aposentadoria em setembro do ano passado, aos 32 anos. Os organizadores, então, suspenderam a partida, mas, com a insistência da chuva, decidiram adiar o confronto.

Com a agenda apertada da ATP, os tenistas que entrarem em quadra pela terceira rodada do torneio, incluindo Rafael Nadal, terão que jogar duas vezes na sexta-feira se passarem para as oitavas de final. Isso pode ser bom para Bellucci, que garantiu-se nas oitavas já nesta quinta e terá apenas uma partida na sexta para disputar.

Os outros confrontos que deveriam acontecer na quinta, mas acabaram adiados terão o japonês Kei Nishikori contra o espanhol Albert Ramos, o canadense Milos Raonic diante do letão Ernests Gulbis, e o espanhol Tommy Robredo contra o checo Tomas Berdych.

Antes que a chuva interrompesse a agenda, o tenista da casa Nicolas Almagro bateu o compatriota Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, se garantindo nas oitavas.

DUPLAS

Pela chave de duplas, o brasileiro Marcelo Melo, ao lado do croata Ivan Dodig, acabou eliminado nas quartas de final por Robert Lindstedt, da Suécia, e Daniel Nestor, do Canadá. Lindstedt e Nestor levaram a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).