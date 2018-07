Chuva interrompe estreia de Thomaz Bellucci em Xangai

A chuva impediu que Thomaz Bellucci concluísse a sua partida de estreia no Masters 1000 de Xangai, na China, disputado em quadras rápidas. Nesta terça-feira, o jogo do tenista brasileiro, válido pela primeira rodada, contra o turco Marsel Ilhan foi interrompido durante o terceiro set por conta do mau tempo e será retomado apenas na quarta-feira.

A paralisação foi benéfica ao brasileiro, que passava por momento ruim contra o 103º colocado no ranking da ATP. Bellucci, número 25 do mundo, venceu o primeiro set por 6/1, mas foi derrotado no segundo por 6/2. Na terceira parcial, ele perdia para Ilhan por 2/0 quando o jogo foi interrompido.

Caso reaja e derrote o tenista turco, Bellucci já sabe qual será o próximo oponente em Xangai. Nesta terça-feira, o espanhol David Ferrer superou o francês Michael Llodra por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1, e agora aguarda a definição do jogo do tenista brasileiro.