Chuva interrompe jogo de Federer em Roland Garros

Federer vencia por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Alejandro Falla levava vantagem no início da terceira parcial, com 1/0, sem quebra de saque, quando a chuva aumentou e interrompeu o jogo.

A partida já havia sido paralisada durante 15 minutos no início do segundo set e os jogadores precisaram ir para os vestiários. Na volta, os tenistas ficaram meia hora em quadra antes da nova interrupção. Ainda não há previsão para o retorno do jogo.