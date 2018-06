Chuva interrompe jogo de Melo e duelo Cilic x Monfils; Bruno Soares vence a 1ª

Uma forte chuva por volta de 21h30 encerrou o dia de jogos do Rio Open nesta quarta-feira, no Jockey Club Brasileiro. Por causa do temporal, o duelo entre dois dos principais tenistas do ATP 500 disputado em quadras de saibro teve de ser adiado em um momento decisivo. O francês Gael Monfils estava a dois pontos de eliminar o croata Marin Cilic e se garantir nas quartas de final.

Quem conseguiu terminar a sua partida e estrear com vitória foi o brasileiro Bruno Soares. Junto com o parceiro britânico Jamie Murray, enfrentou a dupla convidada da organização com o cearense Thiago Monteiro e o carioca Fabiano de Paula e venceu com tranquilidade por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1.

Cabeças de chave número 2 no Rio de Janeiro, Bruno Soares e Jamie Murray já sabem quem enfrentarão nas quartas de final. Eles medirão forças contra o checo Roman Jebavy e o argentino Leonardo Mayer, que estrearam batendo os espanhóis Guillermo Garcia-Lopez e Albert Ramos Vinolas por 2 sets a 1 - parciais de 6/2, 6/7 (5/7) e 10 a 7 no match tie-break.

Esta foi a primeira vitória de um brasileiro no Rio Open. Antes, três jogadores de simples caíram logo na estreia: Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva. Quem também poderia ter vencido nesta quarta-feira era Marcelo Melo, melhor duplista do mundo ao lado do parceiro polonês Lukasz Kubot. Até a chuva paralisar o duelo de estreia, os dois venciam a dupla formada pelo chileno Nicolas Jarry e pelo checo Jiri Vesely por 6/4 e 4 a 4 no segundo set.

Na quadra principal, a Guga Kuerten, do complexo do Rio Open, Gael Monfils venceu o primeiro set por 6/3 e a segunda parcial estava no tie-break com empate por 7 a 7, sendo que o francês havia acabado de perder um match point, quando o temporal começou a cair. Mais adaptado ao saibro por já ter jogado em Quito e em Buenos Aires nesta temporada - Cilic está em seu terceiro jogo neste piso -, Monfils mostrou um melhor desempenho.

Quem vencer no complemento da partida nesta quinta-feira enfrenta nas quartas de final Diego Schwartzman, que ganhou um duelo argentino contra Federico Delbonis por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Outro garantido nas quartas de final é Nicolas Jarry. Número 94 do ranking da ATP, o tenista chileno surpreendeu o espanhol Albert Ramos Vinolas, quarto favorito no Rio Open e 19.º do mundo, ao vencer por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3. O sul-americano agora espera pelo vencedor da partida entre o uruguaio Pablo Cuevas e o português Gastão Elias, que será nesta quinta-feira.