Chuva suspende estreia de Marcelo Melo no Masters 1000 de Montecarlo

A estreia do brasileiro Marcelo Melo e do holandês Jean-Julien Rojer no Masters 1000 de Montecarlo, disputado em quadras de saibro no Principado de Mônaco, foi interrompida nesta segunda-feira, ainda no primeiro set, em função da chuva. O jogo, pela primeira rodada, diante do americano Rajeev Ram e do britânico Joe Salisbury - cabeças de chave número 5 - parou após 39 minutos, com um empate em 3/3.

A partida foi adiada e será retomada nesta terça-feira, em horário ainda a ser definido pela organização. Marcelo Melo e Jean-Julien Rojer disputam em Montecarlo o segundo torneio na temporada europeia no saibro. Antes, jogaram no ATP 250 de Cagliari, na Itália, onde caíram logo na estreia, e depois de Mônaco seguirão para a Espanha, no ATP 500 de Barcelona. No ranking mundial individual de duplas divulgado nesta segunda-feira pela ATP, Marcelo Melo está em 17.º lugar, com 5.490 pontos. Jean-Julien Rojer aparece em 27.º, com 4.160.

O Brasil tem outro representante na chave de duplas no Masters 1000 de Montecarlo. O gaúcho Marcelo Demoliner jogará com o russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo em simples, e a estreia da parceria será contra o búlgaro Grigor Dimitrov e o belga David Goffin. A partida deve acontecer na próxima quarta-feira. No entanto, a organização do evento ainda não confirmou o horário do duelo e terá algumas dificuldades após a suspensão de algumas partidas devido ao mau bom.

Na chave de simples, a chuva também atrapalhou a programação e apenas seis partidas foram concluídas. Na de maior destaque, Goffin, que é o cabeça de chave número 11, derrotou o croata Marin Cilic por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/0. Seu próximo rival será o vencedor do duelo de tenistas que passaram pelo qualifying entre o italiano Marco Cecchinato e o alemão Dominik Koepfer.

Em Montecarlo, os oito primeiros cabeças de chave - entre eles o sérvio Novak Djokovic, o espanhol Rafael Nadal e Medvedev - são "bye" na primeira rodada e estreiam direto na segunda. Nesta segunda-feira, apenas o grego Stefanos Tsitsipas (4) e o italiano Matteo Berrettini (8) já conhecerem os seus adversários. O primeiro enfrentará o russo Aslan Karatsev e o segundo pegará o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.