Chuva suspende partida e Djokovic volta à quadra nesta quarta

O sérvio Novak Djokovic entrou em quadra para encarar o checo Vasek Pospisil nesta terça-feira, mas permaneceu menos de 10 minutos. A forte chuva que caiu em Eastbourne interrompeu o confronto válido pela segunda rodada do torneio local e, posteriormente, resultou na suspensão da partida, que foi adiada para esta quarta.

Djokovic havia vencido o primeiro game desta terça e levava a melhor no segundo, no saque de Pospisil, em 15/30, quando a chuva fez com que os tenistas tivessem que deixar a quadra. Os organizadores do Torneio de Eastbourne esperaram até as 17 horas (locais) antes de suspender o confronto.

Djokovic é cabeça de chave número 1 em Eastbourne e aceitou o convite da organização para participar do torneio. Esta é a primeira vez desde 2010 que ele disputa esta competição, que acontece em quadras de grama e serve como preparação para o Grand Slam de Wimbledon.

Paralelamente, o norte-americano Ryan Harrison levava a melhor sobre o sexto cabeça de chave, o alemão Mischa Zverev, por 2 a 1 no primeiro set, e o italiano Thomas Fabbiano havia acabado de vencer o primeiro game diante do croata Franko Skugor quando a chuva começou a cair.

Na chave feminina, outras duas partidas foram suspensas por causa da chuva. A segunda cabeça de chave, a romena Simona Halep, perdia por 2 a 1 no primeiro set para a chinesa Ying-Ying Duan. Pelo mesmo placar, a sétima favorita, a russa Svetlana Kuznetsova, estava sendo derrotada pela alemã Mona Barthel.