Chuva volta a adiar disputa do Torneio de Birmingham

Neste sábado, quando a programação original do Torneio de Birmingham previa a disputa das semifinais, foram realizados apenas dois jogos adiados das quartas de final, com a classificação da russa Ekaterina Makarova e da chinesa Jie Zheng. Assim, as outras duas semifinalistas serão definidas apenas neste domingo, se a chuva der uma trégua na cidade inglesa.

Nos jogos que puderam ser realizados, Zheng surpreendeu a italiana Roberta Vinci, que era a cabeça de chave número 4 do torneio, e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4. E Makarova derrotou a taiwanesa Hsieh Su-Wei também por 2 a 1, com 3/6, 6/3 e 6/3. Ambas esperam agora a definição de suas adversárias nas semifinais do torneio.

Nas semifinais, Zheng enfrentará a vencedora do jogo entre a japonesa Misaki Doi e a sérvia Jelena Jankovic. E Makarova jogará contra a ganhadora do duelo norte-americano entre Melanie Oudin e Irina Falconi - quando a chuva provocou a adiamento da partida, neste sábado, as duas tenistas dos Estados Unidos estavam começando a disputa do terceiro set.