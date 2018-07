Antes de parada por chuva, Djokovic perde set em Roland Garros

Após impedir a realização de toda a programação de confrontos de segunda-feira, um fato inédito neste século em Roland Garros, a chuva volta a atrapalhar o andamento do Grand Slam realizado em Paris, nesta terça, na qual nenhum jogo previsto para o dia ainda pôde ser finalizado por causa do tempo ruim.

E um dos confrontos paralisados neste novo dia chuvoso na capital francesa envolveu o sérvio Novak Djokovic, que foi surpreendido ao perder o primeiro set do duelo com o espanhol Roberto Bautista Agut por 6/3, antes de o mesmo ser interrompido na quadra Court Philippe Chatrier.

Décimo quarto cabeça de chave em Paris e atual 16º tenista do ranking mundial, Agut superou o número 1 da ATP em 35 minutos nesta primeira parcial, que foi marcada pela instabilidade dos dois jogadores. O espanhol teve o seu saque quebrado por duas vezes, mas converteu três break points cedidos pelo sérvio para fazer 6/3.

MELO X SÁ

Este duelo entre Djokovic e Agut estava previsto originalmente para ser disputado na segunda-feira, mas foi adiado para esta terça, na qual outras cinco partidas foram paralisadas enquanto estavam em andamento. Uma delas, por sinal, marcava o confronto entre os brasileiros Marcelo Melo e André Sá na chave de duplas masculinas.

Cabeça de chave número 3 ao lado do croata Ivan Dodig, Melo vencia o seu compatriota e o australiano Chris Guccione por 4/2 no primeiro set quando o duelo foi interrompido pela chuva. Até então, o atual líder do ranking mundial de duplistas e Dodig haviam confirmado todos os seus saques e aproveitado a única chance de quebrar o serviço de seus adversários.

Outro jogo interrompido após ser iniciado nesta quinta-feira foi o que envolve o austríaco Dominic Thiem e o espanhol Marcelo Granollers, que perdia por 5/2 o primeiro set antes da paralisação forçada pela chuva.

FEMININO

Pela chave feminina, duas partidas foram paradas enquanto estavam em andamento. Em uma delas, a australiana Samantha Stosur liderava por 1 set a 0 contra a romena Simona Halep, sexta cabeça de chave, e vencia a segunda parcial por 3/2 antes de ganhar a primeira no tie-break, com um expressivo 7/0.

Já o confronto entre a polonesa Agnieszka Radwanska, segunda cabeça de chave, e Tsvetana Pironkova foi interrompida logo após a búlgara ganhar o segundo set por 6/3. Antes disso, a favorita venceu a parcial inicial por 6/2.

Pela chave de duplas feminina, a partida que as francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic travavam contra as alemãs Anna-Lena Friedsam e Laura Siegemund foi paralisada quando as tenistas da casa venciam o primeiro set por 4/3.

A organização de Roland Garros indicou que a programação de jogos do dia será retomada ainda na manhã desta terça-feira (no horário de Brasília), se baseando na previsão do tempo, mas ainda não sabe se a mesma poderá ser cumprida em sua totalidade, até porque novos atrasos poderão implicar em falta de luz natural para o término dos últimos confrontos agendados.