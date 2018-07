Cibulkova avança e faz final com algoz de Radwanska em New Haven

A principal candidata ao título do Torneio de New Haven deixou a disputa do evento preparatório para o US Open nas semifinais. Nesta sexta-feira, a polonesa Agnieszka Radwanska, a décima colocada no ranking da WTA, foi eliminada ao perder para a australiana Daria Gavrilova, a número 26 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 33 minutos.

Radwanska é a atual campeã do Torneio de New Haven, disputado em quadras duras. Mas nesta sexta a polonesa acabou sucumbindo diante de Gavrilova em um duelo com dois sets praticamente idênticos. Em ambos, a australiana conseguiu duas quebras de serviço e perdeu o saque uma vez, o que foi suficiente para garantir o triunfo.

Na decisão, Gavrilova vai encarar a eslovaca Dominika Cibulkova. Com bastante facilidade, a número 11 do mundo derrotou nesta sexta-feira a belga Elise Mertens, a 47ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 9 minutos. A eslovaca converteu cinco break points e só perdeu o seu serviço uma vez no duelo com a tenista da Bélgica.

Cibulkova venceu o único duelo anterior com Gavrilova, na edição de 2016 de Wimbledon. Às vésperas do US Open, a eslovaca vai buscar o nono título sua carreira, sendo o primeiro nesta temporada, enquanto a australiana nunca levantou um troféu.