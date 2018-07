Cibulkova bate Radwanska e fatura o título em Stanford A eslovaca Dominika Cibulkova faturou neste domingo o título do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos, que é disputado em quadra dura e já serve de preparação para o Us Open, Grand Slam que será disputado em Nova York no final de agosto. E a conquista veio de forma especial por ser com uma vitória de virada sobre a polonesa Agnieszka Radwanska, número 4 do ranking da WTA, por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4.