Cibulkova bate Stosur em duelo de ex-Top 10 e avança em Estrasburgo

Em duelo de ex-integrantes do Top 10 do ranking, a eslovaca Dominika Cibulkova levou a melhor sobre a australiana Samantha Stosur e avançou na chave do Torneio de Estrasburgo, na França. A competição é preparatória para Roland Garros, que terá início no próximo domingo.

Cibulkova, atual 36ª do ranking, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h33min. Stosur, longe da sua forma ideal, ocupa no momento a 60ª posição da WTA. Ambas já estiveram na quarta colocação da lista.

Quinta cabeça de chave no saibro de Estrasburgo, Cibulkova vai ter pela frente a quarta pré-classificada, a romena Mihaela Buzarnesu, na semifinal. Ela avançou na competição ao superar a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 6/0 e 6/3.

A outra semifinal terá a australiana Ashleigh Barty, cabeça de chave número 1, e a russa Anastasia Pavlyuchenkova, terceira na lista das favoritas. Barty eliminou nesta quinta a chinesa Qiang Wang por 7/5 e 6/4, enquanto Pavlyuchenkova ganhou da casaque Zarina Diyas por 6/4 e 6/2.

ALEMANHA

Também nesta quinta, o Torneio de Nuremberg conheceu suas primeiras semifinalistas. São a checa Katerina Siniakova e a sueca Johanna Larsson. A primeira avançou na chave ao despachar a húngara Fanny Stollar por 7/5 e 6/4, enquanto a tenista da Suécia desbancou a checa Kristyna Pliskova por 5/7, 7/5 e 6/4. Elas vão se enfrentar na semifinal.

O outro lado da chave ainda está nas quartas de final em razão dos atrasos na programação tanto por falta de luz natural quanto por chuva, nos últimos dias e também nesta quinta. Assim, a holandesa Kiki Bertens superou a alemã Mona Barthel por 6/7 (2/7), 6/2 e 6/4 para assegurar seu lugar nas quartas. Dona de dois títulos em Nuremberg, Bertens enfrentará na sequência a belga Kirsten Flipkens.

Em outro jogo do dia, a norte-americana Alison Riske derrotou a casaque Yulia Putintseva por 3/6, 6/4 e 6/4. Sua próxima adversária será a romena Sorana Cirstea.