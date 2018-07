Cibulkova conquista título em Linz e garante vaga no Masters da WTA

A eslovaca Dominika Cibulkova conquistou neste domingo o título do Torneio de Linz, na Áustria, e, de quebra, comemorou a vaga assegurada no Masters da WTA. Na final da competição austríaca, ela derrotou a suíça Viktorija Golubic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Com a conquista, Cibulkova somou pontos suficientes no ranking da temporada para ficar entre as oito melhores tenistas do ano, que vão disputar o Masters da WTA, a partir do dia 23, em Cingapura. A eslovaca, atual número dez do ranking geral, se classificou para participar da competição pela primeira vez na carreira.

A vaga foi garantida em razão da campanha consistente que Cibulkova vem fazendo ao longo de 2016. Com o triunfo em Linz, ela soma três títulos na temporada - também venceu em Katowice, em abril, e Eastbourne, em junho. Além disso, foi vice-campeã em outras três competições. "Eu me sinto tão bem. Tem sido um ano incrível, uma grande temporada", comemorou a eslovaca.

Para chegar ao título que lhe deu a vaga no Masters da WTA, Cibulkova mostrou superioridade diante da rival, 62ª do ranking, durante toda a partida. Mas foi melhor no set inicial, quando sequer teve o saque ameaçado e pressionou o serviço da rival. Obteve uma quebra em cinco break points.

Na segunda parcial, a eslovaca reduziu o ritmo e a suíça Viktorija Golubic cresceu em quadra. A final ganhou em equilíbrio, mas Cibulkova seguia melhor. Mesmo assim, precisou suar para salvar sete break points. Ela chegou a perder o saque em um dos games da parcial, mas faturou duas quebras e abriu vantagem para fechar o set, a partida e o campeonato.

FUTURO - O Torneio de Linz pode ter sido disputado pela última vez no calendário da WTA, nesta semana. O futuro da competição, que é realizada desde 1991, está em xeque porque o principal patrocinador não renovou o contrato para a próxima edição. A WTA ainda não se manifestou a respeito.