Cibulkova e Giorgi vão decidir o Torneio de Katowice

A italiana Camila Giorgi, número 48 do mundo, e a eslovaca Dominika Cibulkova, 53ª colocada no ranking da WTA, vão decidir neste domingo do Torneio de Katowice, na Polônia, após triunfarem neste sábado nas semifinais, em partidas definidas em dois sets.

Giorgi tentará faturar o segundo título da sua carreira e chega à decisão com a vantagem de ter vencido os dois duelos anteriores com Cibulkova, que acumula quatro conquistas no circuito mundial do tênis.

Além disso, a italiana se classificou pelo terceiro ano consecutivo para a decisão do Torneio de Katowice - ela, porém, perdeu as duas finais, em 2015 para a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova e em 2014 para a francesa Alize Cornet.

Para se garantir em mais uma decisão em Katowice, Giorgi passou pela letã Jelena Ostapenko, 38ª colocada no ranking da WTA, por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Já Cibulkova, finalista do Aberto da Austrália de 2014, derrotou a francesa Pauline Parmentier, 113ª colocada no ranking, com parciais de 7/5 e 6/0.