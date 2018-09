Cibulkova e Puig são eliminadas nas quartas de final em Wuhan

A eslovaca Dominika Cibulkova não conseguiu manter a sua boa fase no Torneio de Wuhan. Responsável pela eliminação da romena Simona Halep, a líder do ranking da WTA, a número 31 do mundo foi eliminada nesta quinta-feira ao perder para a bielo-russa Aryna Sabalenka, a 20ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Cibulkova já figurou entre as cinco melhores tenistas do mundo, mas tem oscilado no circuito e acabou caindo em 1 hora e 23 minutos para Sabalenka. E a adversária da bielo-russa nas semifinais vai ser a única cabeça de chave que ainda segue viva em Wuhan, a australiana Ashleigh Barty, a número 17 do mundo, que nesta quinta-feira derrotou a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a 39ª colocada no ranking, por 6/2, 5/7 e 6/4.

Algoz da dinamarquesa Caroline Wozniacki, a porto-riquenha Monica Puig, a número 51 do mundo, também decepcionou nesta quinta-feira ao perder pelas quartas de final para a chinesa Qiang Wang, a 34ª colocada no ranking, por 6/3 e 6/1.

Embalada pelo título do Torneio de Guangzou na semana passada, a tenista da China fará uma das semifinais em Wuhan com a estoniana Anett Kontaveit, número 27 do mundo, que venceu a checa Katerina Siniakova, a 47ª colocada no ranking, por duplo 6/4.

NO USBEQUISTÃO

O Torneio de Tashkent, outro evento da WTA realizado nesta semana, também definiu as classificadas às semifinais nesta quinta-feira. A fase não contará com nenhuma cabeça de chave. E os confrontos que definirão as finalistas são: Kateryna Kozlova (Ucrânia) x Anastasia Potapova (Rússia) e Margarita Gasparyan (Rússia) x Mona Barthel (Alemanha).