Cibulkova é surpreendida e cai para francesa na segunda rodada em Madri

Mais uma cabeça de chave foi eliminada precocemente no Torneio de Madri. Nesta terça-feira, a eslovaca Dominika Cibulkova, quarta favorita da competição, foi surpreendida e caiu diante da francesa Oceane Dodin logo na segunda rodada, ao perder por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Dodin precisou de somente 1h20min para despachar a favorita. A número 63 do mundo dominou o confronto diante da rival, quinta colocada do ranking, conseguiu cinco quebras de serviço ao longo da partida e arrancou para o triunfo sem maiores dificuldades.

Com a classificação, Dodin avançou às oitavas de final no saibro em Madri. Agora, ela terá pela frente outra cabeça de chave, a sua compatriota Kristina Mladenovic, 14.ª favorita, que eliminou na segunda rodada a norte-americana Lauren Davis.

Em outras partidas desta terça, a romena Irina-Camelia Begu e a holandesa Kiki Bertens garantiram vaga nas oitavas de final, em que se enfrentarão. Begu, número 36 do mundo, derrotou de virada a sueca Johanna Larsson, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3. Já Bertens, 19.ª do ranking, eliminou a suíça Timea Bacsinszky em dois sets, com duplo 6/2.

MASCULINO

No Masters 1000 de Madri, o cabeça de chave número 8, Dominic Thiem, garantiu-se nas oitavas de final nesta terça-feira. O austríaco não teve maiores dificuldades para confirmar seu favoritismo diante do norte-americano Jared Donaldson por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Após 1h14min de partida, Thiem eliminou o adversário e se garantiu nas oitavas, na qual terá pela frente o vencedor do confronto entre o búlgaro Grigor Dimitrov, 12.º cabeça de chave, e o croata Ivo Karlovic, número 22 do mundo.

Ainda nesta terça, o alemão Alexander Zverev derrotou o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, ainda pela primeira rodada, pela qual o francês Pierre Hugues-Herbert passou pelo seu compatriota Lucas Pouille, 13.º cabeça de chave, em três sets: 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 6/3.