Cibulkova é surpreendida e cai para tunisiana na 2ª rodada em Roland Garros

A chave feminina de simples de Roland Garros segue trazendo as principais surpresas do Grand Slam até o momento, e nesta quarta-feira a maior delas foi protagonizada por Dominika Cibulkova. Sexta favorita da competição, a eslovaca foi eliminada logo na segunda rodada ao cair diante da desconhecida tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Jabeur sequer encontrou muita dificuldade para eliminar a cabeça de chave em somente 1h25min de partida. Aos 23 anos, a tenista número 114 do mundo disputa o terceiro Grand Slam da carreira e apenas nesta edição de Roland Garros passou da primeira rodada.

Vinda do qualifying, Jabeur agora terá pela frente outra cabeça de chave na terceira rodada em Paris, a suíça Timea Bacsinszky. Listada como 30.ª favorita da competição, ela passou nesta quarta pela norte-americana Madison Brengle por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 6/2.

Quem quase caiu, mas conseguiu uma suada vitória pela segunda rodada nesta quarta-feira, foi a russa Svetlana Kuznetsova. Oitava cabeça de chave, ela precisou de três sets, mas eliminou a francesa Oceane Dodin, número 56 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 5/7 e 6/3.

Com a classificação, Kuznetsova vai encarar na próxima fase a chinesa Shuai Zhang. A 32.ª cabeça de chave do Grand Slam eliminou nesta quarta a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich também por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3.

Ex-número 1 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki também confirmou o favoritismo nesta quarta. A 11.ª cabeça de chave atropelou a canadense Françoise Abanda por 2 sets a 0, com uma "bicicleta": duplo 6/0. Agora, Wozniacki encara a norte-americana Catherine Bellis.

Ainda nesta quarta em Roland Garros, a francesa Kristina Mladenovic, 13.ª cabeça de chave, fez a festa da torcida ao bater a italiana Sara Errani por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Já belga Elise Mertens bateu a holandesa Richel Hogenkamp também em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/4, e é a próxima adversária da norte-americana Venus Williams.