Cibulkova elimina Schiavone e vai à semi em Torneio de Katowice

A eslovaca Dominika Cibulkova confirmou o favoritismo sobre a italiana Francesca Schiavone nesta sexta-feira e avançou à semifinal do Torneio de Katowice, na Polônia. A oitava cabeça de chave levou a melhor pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h16min de duelo.

Schiavone, de 35 anos, chegou a ter boas chances no primeiro set. Sacou para fechar a parcial, mas não resistiu à adversária da Eslováquia e sofreu a virada. No segundo set, a atual número 53 do mundo arrasou a campeã de Roland Garros de 2010.

Na semifinal, Cibulkova vai enfrentar a francesa Pauline Parmentier, responsável por eliminar a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, segunda cabeça de chave. Nesta sexta, a tenista da França superou a local Magda Linette por 6/2 e 6/4.

A outra semifinal terá a italiana Camila Giorgi, quinta cabeça de chave, e a letã Jelena Ostapenko, terceira pré-classificada. Giorgi avançou ao derrotar a belga Kirsten Flipkens por 6/2, 5/7 e 6/4, enquanto Ostapenko despachou a húngara Timea Babos, por 7/6 (7/3), 2/6 e 6/3.