Cibulkova estreia com vitória e enfrenta espanhola em Moscou Campeã do Torneio de Moscou em 2011, a eslovaca Dominika Cibulkova estreou com vitória na competição russa, disputada em quadra dura, nesta segunda-feira. A ex-número 10 do mundo iniciou sua trajetória em Moscou despachando uma representante da casa. Elena Vesnina foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.