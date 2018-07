Cibulkova estreia com vitória em Tóquio; Puig enfrentará Muguruza

A eslovaca Dominika Cibulkova estreou com vitória no Torneio de Tóquio, nesta terça-feira. Quinta cabeça de chave, ela superou a espanhola Carla Suárez Navarro pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/3, e avançou às oitavas de final na competição de nível Premier (diferente da competição de nível International disputada na mesma capital japonesa na semana passada).

De volta ao Top 10, a número nove do mundo tenta emplacar uma boa sequência de jogos no giro asiático após mostrar boa evolução nas quadras rápidas nos Estados Unidos. No US Open, porém, não passou da segunda rodada. Em Tóquio, ela tenta somar pontos no ranking para se aproximar da classificação para o Masters da WTA, que reunirá a oito melhores tenistas do ano, no fim da temporada.

Em busca da vaga nas quartas de final, Cibulkova vai enfrentar na sequência a checa Katerina Siniakova, que avançou na chave ao superar a eslovaca Jana Cepelova por 2 a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4. Se Cibulkova confirmar o favoritismo neste jogo, poderá cruzar com a dinamarquesa Caroline Wozniacki logo na sequência.

Pela mesma rodada desta terça, a porto-riquenha Monica Puig também estreou com vitória, de virada, ao superar a taiwanesa Hsieh Su-Wei por 2/6, 6/1 e 6/1. Com o resultado, a atual campeã olímpica se credenciou para o duelo com a espanhola Garbiñe Muguruza. A número 1 do mundo fará sua estreia direto nas oitavas de final.

Cabeça de chave número 1, a checa Karolina Pliskova também conheceu sua rival de estreia nesta terça. Será a polonesa Magda Linette, que bateu a australiana Daria Gavrilova por 2/6, 6/0 e 7/6 (7/3). Pliskova foi desbancada do topo do ranking por Muguruza há duas semanas - é a número 4 do mundo atualmente.

Ainda nesta terça, venceram a checa Barbora Strycova, a norte-americana Shelby Rogers, a francesa Caroline Garcia e a russas Anastasia Pavlyuchenkova e Daria Kasatkina.