Cibulkova passa fácil por Carla Suárez e garante vaga na final do WTA de Linz

A eslovaca Dominika Cibulkova, 10.ª colocada do ranking, derrotou neste sábado a espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e avançou para a final do WTA de Linz, na Áustria. Na decisão, ela terá pela frente a suíça Viktorija Golubic, 62.ª do mundo, que derrotou por W.O. a norte-americana Madison Keys.

Para avançar à decisão, Dominika Cibulkova precisou de 1 hora e 28 minutos de partida e manteve a superioridade sobre a adversária - foi a quarta derrota de Suárez em seis partidas disputadas contra a eslovaca. Cibulkova dominou os dois sets com um seguro jogo de fundo de quadra e conseguiu quebrar o saque da adversária por sete vezes.

Segunda cabeça de chave da competição, Cibulkova tentará alcançar o sétimo título na carreira, o segundo na atual temporada. A eslovaca venceu o Torneio de Katowice, na Polônia, e o de Eastbourne, na Inglaterra, neste ano. Ainda foi vice em Acapulco (México), Madri (Espanha) e Wuhan (China).

Golubic, no entanto, deve chegar mais descansada para a partida deste domingo, pois nas quartas de final também contou com a desistência da espanhola Garbiñe Muguruza, que torceu o tornozelo no terceiro set e abandonou a partida. A suíça tentará o segundo título da carreira.