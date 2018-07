Cibulkova, Pennetta e Navarro vencem 1º jogo em Sofia

Três partidas deram início nesta terça-feira ao Torneio de Sofia, na Bulgária, uma espécie de divisão inferior do Masters da WTA, reunindo da nona à 16.ª melhor tenista da temporada divididas em dois grupos. Na estreia, a eslovaca Dominika Cibulkova passou pela búlgara Tsvetana Pironkova, a italiana Flavia Pennetta bateu a francesa Alize Cornet e a espanhola Carla Suárez Navarro surpreendeu a alemã Andrea Petkovic.

No primeiro jogo do dia, a cabeça de chave número 2, Cibulkova, não teve grande trabalho para passar por Pironkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/0), e largar na frente no Grupo Sredets.

Ela divide a ponta da chave com Carla Suárez Navarro. A quinta cabeça de chave surpreendeu a quarta favorita Andrea Petkovic e atropelou nesta terça com direito a "pneu", também em dois sets, mas com parciais de 6/0 e 6/4, em apenas 1h21min de partida.

Pelo Grupo Serdika, a terceira cabeça de chave Flavia Pennetta passou também por 2 sets a 0 por Alize Cornet, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1h11min de jogo. Ela saiu na frente do grupo que conta ainda com a russa Ekaterina Makarova e a espanhola Garbine Muguruza.

Makarova e Muguruza, aliás, se enfrentam nesta quarta, no segundo dia de disputa em Sofia. Além delas, Andrea Petkovic duela com Tsvetana Pironkova, e Dominika Cibulkova terá pela frente Carla Suárez Navarro.