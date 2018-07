Cibulkova sofre, mas vence de virada e vai à semifinal na Malásia

KUALA LUMPUR - A eslovaca Dominika Cibulkova sofreu, mas voltou a confirmar favoritismo nesta sexta-feira para garantir vaga na semifinal do Torneio de Kuala Lumpur. Número 10 do ranking mundial e cabeça de chave número 1 na Malásia, a tenista venceu a casaque Zarina Diyas por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, para continuar viva na busca pelo título.

Cibulkova precisou jogar nada menos do que 2 horas e 34 minutos para derrotar a sua adversária, atual 93ª colocada da WTA. Assim, ela se credenciou para enfrentar neste sábado a checa Karolina Pliskova, que nesta sexta superou a turca Cagla Buyukakcay por duplo 6/4.

No jogo diante de Zarina Diyas, Cibulkova salvou 20 break points e teve o saque quebrado seis vezes. Porém, aproveitou oito de 11 chances de ganhar games no serviço da casaque, que acabou sucumbindo diante da favorita.

Já a outra semifinal em Kuala Lumpur irá reunir a chinesa Shuai Zhang, segunda cabeça de chave, e a croata Donna Vekic. A primeira delas avançou ao bater a polonesa Magda Linette por 2 sets a 1, com 6/2, 2/6 e 6/1, enquanto a tenista da Croácia passou pela austríaca Patricia Mayr-Achleitner, quarta pré-classificada, com parciais de 6/4 e 7/5.