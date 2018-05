Cibulkova supera romena e faz final com russa em Estrasburgo

A eslovaca Dominika Cibulkova precisou de uma virada para se classificar à final do Torneio de Estrasburgo. Nesta sexta-feira, a número 36 do mundo bateu a romena Mihaela Buzarnescu, a 32ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 6/1.

+ Nadal estreia contra Dolgopolov e tem caminho difícil até final em Roland Garros

Após perder fácil o primeiro set e vencer uma disputa equilibrada no segundo, Cibulkova dominou o terceiro, tendo vencido 12 dos últimos 15 pontos que disputou, se classificando para a segunda final em 2018, sendo que nesta temporada ela foi vice-campeã em Budapeste.

Em preparação para Roland Garros, Grand Slam em que foi semifinalista em 2009, Cibulkova vai enfrentar a russa Anastasia Pavlyuchenkova na decisão do Torneio de Estrasburgo. A número 31 do mundo se garantiu na sua primeira final com o abandono da australiana Ashleigh Barty, a 17ª colocada no ranking, quando a tenista da Rússia liderava o placar por 6/4 e 1/0.

NA ALEMANHA

A decisão do Torneio de Nuremberg também ficou definida e não vai contar com a holandesa Kiki Bertens, a número 18 do mundo e atual bicampeã do Torneio de Nuremberg e que foi eliminada nas quartas de final e envolverá a norte-americana Alison Riske e a sueca Johanna Larsson.

Número 97 do mundo, Larsson avançou à final ao bater, de virada, a checa Katerina Siniakova, 57ª colocada no ranking, por 4/6, 6/3 e 6/1. Já Riske atuou duas vezes nesta sexta. No primeiro jogo, a 105ª colocada no ranking liderava por 2/6, 7/5 e 1/0 quando a romena Sorana Cirstea (45ª) abandonou a quadra. Depois, a tenista norte-americana fez 6/3 e 6/1 na belga Kirsten Flipkens (69ª). Antes, a tenista da Bélgica havia vencido Bertens por 5/7, 6/3 e 7/6 (7/3).