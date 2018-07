Cibulkova vence a 1ª, elimina Halep e torce para classificada Kerber no Masters

A eslovaca Dominika Cibulkova ainda está viva no Masters da WTA. Nesta quinta-feira, ela conquistou a sua primeira vitória no torneio, realizado em Cingapura e que reúne as oito melhores tenistas da temporada, e agora torce para a alemã Angelique Kerber para avançar às semifinais, fase em que a número 1 do mundo agora está oficialmente garantida. De quebra, ainda provocou a eliminação da romena Simona Halep.

Após perder seus dois primeiros jogos no Grupo Vermelho, a número 8 do mundo superou Halep, a quarta colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 48 minutos. Assim, ampliou a sua vantagem no confronto direto com a romena para 4 a 2.

No duelo desta quinta-feira, Cibulkova conseguiu uma quebra de serviço logo no começo do primeiro set, assumindo o controle da parcial, vencida por 6/3. O segundo set foi bem mais equilibrado, com cada tenista conseguindo três quebras de serviço. A definição, então, seguiu para o tie-break. E aí a eslovaca voltou a se dar melhor, garantindo o triunfo em Cingapura.

Agora Cibulkova vai torcer para a alemã Angelique Kerber. Caso a número 1 do mundo supere a norte-americana Madison Keys em dois sets, a eslovaca estará classificada às semifinais do Masters da WTA.

Cibulkova e Halep acumulam uma vitória e duas derrotas, mas a romena já está eliminada. Kerber, com dois triunfos nos dois jogos que disputou, se garantiu nas semifinais. Enquanto isso, Keys, que soma um triunfo e uma derrota, precisa ganhar apenas um set da alemã para avançar às semifinais, marcadas para sábado.