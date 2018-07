Cibulkova volta ao Top 10 antes de briga intensa pela ponta do ranking no US Open

Antes do início do US Open, o ranking da WTA passou a ter nova integrante no seu Top 10. Na atualização desta segunda-feira da lista, a eslovaca Dominika Cibulkova ascendeu uma posição e atingiu o décimo lugar após ser vice-campeã do Torneio de New Haven no último sábado.

A ascensão de Cibulkova foi a única alteração no Top 10 nesta semana, na atualização da lista antes do início do quarto e último Grand Slam da temporada. E a disputa em Nova York deverá provocar mudanças profundas no ranking, tanto que oito tenistas podem fechar o US Open na liderança da relação.

A checa Karolina Pliskova é a primeira colocada do ranking com 6.390 pontos, mas foi vice-campeã do US Open no ano passado e não depende apenas de si para seguir como a número 1 do mundo. Ela é seguida, em ordem, pela romena Simona Halep, pela espanhola Garbiñe Muguruza e pela ucraniana Elina Svitolina, que vão assumir a ponta da lista em caso de título do US Open.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki continua sendo a quinta colocada, com chances de assumir a dianteira do ranking, ao contrário da alemã Angelique Kerber, a número 6 do mundo e atual campeã do US Open. A britânica Johanna Konta, a russa Svetlana Kuznetsova e a norte-americana Venus Williams vêm logo atrás e também com possibilidades, ainda que remotas, de liderarem o ranking após o Grand Slam em Nova York.

Ao entrar no Top 10, Cibulkova ultrapassou a polonesa Agnieszka Radwanska, agora a número 11 do mundo, depois de ser eliminada nas semifinais do Torneio de New Haven na última sexta-feira.

Algoz de Radwanska e Cibulkova em New Haven, a australiana Daria Gavrilova conquistou o primeiro título da sua carreira no último sábado e ascendeu seis posições, se tornando a número 20 do mundo. Já a brasileira Beatriz Haddad Maia, que perdeu logo no seu jogo de estreia no qualifying em New Haven, continua em 71º lugar.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º - Karolina Pliskova (RCH), 6.390 pontos

2.º - Simona Halep (ROM), 6.385

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.860

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.530

5.º - Caroline Wozniacki (DIN), 5.350

6.º - Angelique Kerber (ALE), 5.146

7.º - Johanna Konta (GBR), 4.750

8.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.410

9.º - Venus Williams (EUA), 4.216

10.º - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.830

11.º - Agnieszka Radwanska (POL), 3.570

12.º - Jelena Ostapenko (LET), 3.382

13.º - Kristina Mladenovic (FRA), 3.155

14.º - Petra Kvitova (RCH), 3.120

15.º - Serena Williams (EUA), 2.810

16.º - Madison Keys (EUA), 2.343

17.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.295

18.º - Elena Vesnina (RUS), 2.140

19.º - Caroline Garcia (FRA), 2.135

20.º - Daria Gavrilova (AUS), 2.075

71.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 823