Cilic bate Andreev e avança no Masters de Montecarlo

O croata Marin Cilic confirmou o seu favoritismo ao avançar, nesta terça-feira, às oitavas de final do Masters 1.000 de Montecarlo. Quarto cabeça de chave da competição, ele obteve o feito ao bater o russo Igor Andreev por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4.

Nono colocado do ranking mundial, Cilic irá enfrentar agora o vencedor do confronto entre o italiano Andreas Seppi e o ganhador do duelo entre o espanhol Albert Montanes e o cipriota Marcos Baghdatis, que jogam também nesta terça-feira pela segunda rodada.

Outro cabeça de chave que venceu jogo já encerrado nesta terça-feira foi o austríaco Jurgen Melzer. Listado como 15.º favorito do torneio, ele bateu o francês Paul-Henry Mathieu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e avançou à segunda rodada.

Agora, por uma vaga nas oitavas de final, Melzer enfrentará o alemão Philipp Petzchner, que na estreia passou pelo espanhol Guillermo Garcia-Lopez.

Também nesta terça-feira, o sérvio Novak Djokovic, primeiro cabeça de chave, soube qual será o seu adversário na segunda rodada em Montecarlo. Ele enfrentará o francês Florent Serra, que bateu o compatriota Stephane Robert por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/4.

Outro grande favorito que conheceu nesta terça-feira qual será o seu adversário na segunda rodada foi o espanhol Rafael Nadal, segundo cabeça de chave. Maior nome da atualidade do tênis mundial em quadras de saibro como as do Masters de Montecarlo, ele terá pela frente o holandês Thiemo De Bakker, que venceu o argentino Eduardo Schwank por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/5.

Já croata Ivan Ljubicic, oitavo cabeça de chave, soube nesta terça que enfrentará na segunda rodada da competição o francês Michel Llodra, que superou na estreia o italiano Fabio Fognini por duplo 6/3.