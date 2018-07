Cilic bate Berdych em Queen's; Soares vence nas duplas

Com o expressivo resultado, o tenista da Croácia jogará por uma vaga na final da competição contra o vencedor da partida entre o argentino Juan Martín del Potro e o australiano Lleyton Hewitt, programada também para esta sexta-feira.

Essa foi apenas a segunda vitória de Cilic em seis confrontos com Berdych, atual sexto colocado do ranking mundial, que havia levado a melhor nos dois últimos duelos com o croata, no Masters 1.000 de Montecarlo do ano passado e no Torneio de Pequim de 2011. Essa, porém, foi a primeira vez que os dois se enfrentaram em uma quadra de grama.

No duelo desta sexta, Cilic aproveitou uma de três chances de quebrar o saque do checo para garantir a vantagem de 7/5 no primeiro set, no qual o checo não converteu o único break point cedido pelo croata. Já na segunda parcial, o atual 12.º colocado da ATP e Berdych não conseguiram obter nenhuma quebra de serviço, fato que forçou a disputa do tie-break. No desempate, Cilic foi melhor para fazer 7/4 ao ser feliz no segundo dos três match points que tinha a seu favor ao abrir 6/3.

DUPLAS - Se o tenista croata seguiu na sua rota pelo bicampeonato no torneio de simples de Queen''s, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya se garantiram nesta sexta-feira nas semifinais da competição de duplas em Londres ao vencerem os norte-americanos Sam Querrey e Ryan Harrison por 2 sets a 1, com 6/4, 1/6 e 10/5 no super tie-break.

Desta forma, Soares e Peya se credenciaram para enfrentar na próxima fase os vencedores do confronto entre a dupla formada pelo argentino Juan Martín del Potro e Marin Cilic contra a parceria firmada pelo sérvio Nenad Zimonjic e o francês Julien Benneteau, também agendado para acontecer nesta sexta.