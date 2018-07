Cilic bate Gasquet, Croácia elimina a França e vai à final da Copa Davis

A Croácia é a primeira classificada para a decisão da Copa Davis deste ano. Neste domingo, o país garantiu a vaga com a vitória de Marin Cilic sobre Richard Gasquet. O número 11 do mundo levou a torcida em Zadar ao delírio com o triunfo por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/5, em pouco mais de duas horas de partida.

A facilidade encontrada por Cilic surpreendeu pela proximidade dos tenistas no ranking. Enquanto o croata está à beira do Top 10, Gasquet é o número 17 do mundo. Neste domingo, no entanto, a pressão da torcida que lotou a arena Kresimir Cosic Hall fez a diferença a favor do tenista da casa.

O triunfo de Cilic foi resultado de um dia muito inspirado do croata no saque. Foram 14 aces e nenhuma dupla falta para o tenista. Ele até chegou a ser quebrado em duas oportunidades, mas respondeu com seis quebras que lhe impulsionaram à vitória.

Com o resultado, a Croácia chega à segunda final de Davis de sua história. Na única vez que havia ido à decisão, o país se sagrou campeão do torneio em 2005. Na ocasião, derrotou a Eslováquia graças a Ivan Ljubicic e Mario Ancic e levantou o troféu do tradicional torneio.

A França, por sua vez, parou nas semifinais e perdeu a chance de chegar à sua 18.ª final. O país é o quarto maior vencedor do torneio, com nove conquistas, mas não levanta o troféu desde 2001.

Agora, a Croácia aguarda para conhecer seu adversário na briga pelo título. Ainda neste domingo, Grã-Bretanha e Argentina decidirão o outro classificado em Glasgow. O confronto está empatado em 2 a 2 e quem triunfar na partida entre Daniel Evans e Leonardo Mayer se classifica.