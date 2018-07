Cilic bate Haas e fatura Torneio de Zagreb pela quarta vez

ZAGREB - O croata Marin Cilic mostrou mais uma vez neste domingo ser um tenista difícil de bater quando joga em casa, e conquistou o Torneio de Zagreb pela quarta vez. Mesmo entrando na decisão com o favoritismo do outro lado, o número 37 do mundo não deu chances para o alemão Tommy Haas, 12.º no ranking da ATP, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h19min.

Esta foi a décima conquista da carreira de Cilic, que defendia o título em Zagreb - as outras vezes que ganhou na cidade croata foram em 2009 e 2010. Esta, aliás, foi a oitava vez nos últimos nove anos que o torneio teve um representante local na decisão, mostrando o sucesso dos tenistas da Croácia quando atuam diante de sua torcida.

Para vencer, Cilic soube se aproveitar do cansaço de Haas, que havia precisado de mais de duas horas para passar nas semifinais pelo britânico Daniel Evans. Impondo seu jogo físico, o tenista da casa disparou dez aces, contra dois do adversário, para bater o cabeça de chave número 1 do torneio.