Cilic bate Shapovalov em estreia na Basileia; Wawrinka encerra temporada

Após duas derrotas seguidas em estreias, o croata Marin Cilic voltou a vencer nesta segunda-feira, no Torneio da Basileia, na Suíça. Campeão da competição, de nível ATP 500, em 2016, o tenista superou o jovem canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h15min.

Cilic, cabeça de chave número três, vinha de quedas precoces no Torneio de Tóquio e no Masters 1000 de Xangai, nas últimas semanas. E, nesta segunda, diante de um rival de apenas 19 anos, fez valer a experiência para voltar a vencer, na competição disputada em quadra dura e coberta.

Mesmo sem disparar um ace sequer, o favorito impôs domínio desde o início da partida. Chegou a sofrer uma quebra de saque no set inicial. Mas, na segunda parcial, sequer teve o serviço sob ameaça. O croata terminou a partida com quatro quebras de saque, duas em cada set.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Cilic vai encarar o romeno Marius Copil, que avançou na chave ao despachar o norte-americano Ryan Harrison por 6/2 e 7/6 (10/8).

Se confirmar o favoritismo, o croata vai encarar nas quartas o vencedor do duelo entre o local Henri Laaksonen e o americano Taylor Fritz. O tenista casa venceu nesta segunda o italiano Marco Cecchinato por 6/4 e 6/2, enquanto Fritz superou o sérvio Laslo Djere por 6/0 e 7/5.

WAWRINKA ENCERRA A TEMPORADA

Uma das apostas da torcida local, o suíço Stan Wawrinka decidiu desistir da competir na Basileia e, ao mesmo tempo, encerrou de forma precoce a sua temporada. Ele alegou dores nas costas para ficar de fora da competição diante de sua torcida.

Wawrinka afirmou nesta segunda que as dores aumentaram durante uma sessão de treino com o compatriota Roger Federer no fim de semana. Federer, por sua vez, está confirmado na competição. Cabeça de chave número 1, ele é o atual campeão e busca o nono título do torneio local.