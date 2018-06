Cilic cai e Del Potro vai às oitavas no Masters de Indian Wells

O croata Marin Cilic decepcionou, mas o argentino Juan Martín del Potro confirmou o favoritismo em duelos da terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. O atual número três do mundo foi eliminado pelo alemão Philipp Kohlschreiber pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Com dificuldades no saque, Cilic colocou em quadra apenas 51% do seu primeiro serviço. Anotou apenas cinco aces e cometeu duas duplas faltas. Assim, acabou sofrendo duas quebras de saque no jogo, uma em cada set. O 37º do ranking fechou o jogo em apenas em 1h23min de duelo.

Apesar da queda precoce, o croata não deve ter ameaçada a terceira posição no ranking da ATP. Já Kohlschreiber, após eliminar o segundo cabeça de chave do torneio americano, enfrentará o francês Pierre-Hugues Herbert, que avançou ao contar com o abandono do compatriota Gael Monfils no segundo set. Herbert liderava o placar por 6/2 e 3/1.

Se Cilic decepcionou, Del Potro e Raonic empolgaram a torcida. O argentino, tentando recuperar sua melhor forma técnica, fez um duelo de quase veteranos com o espanhol David Ferrer. E, pela quinta vez consecutiva (sendo a terceira somente neste ano), o argentino levou a melhor, pelo placar de 6/4 e 7/6 (7/3).

Atual número oito do mundo, Del Potro pressionou o serviço do rival, 33º do ranking, desde o início. Assim, obteve 16 break points. Porém, converteu apenas uma destas oportunidades, no set inicial, quando sequer teve o serviço ameaçado. Na segunda parcial, Ferrer equilibrou e levou o duelo para o tie-break, quando Del Potro foi melhor.

Nas oitavas de final, Del Potro fará um duelo argentino com Leonardo Mayer, que avançou na chave ao superar o japonês Taro Daniel por 6/4 e 6/1.

Em outro duelo já finalizado nesta terça, o canadense Milos Raonic bateu o português João Sousa por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2. Na sequência, o 38º do mundo vai encarar o vencedor do duelo entre o israelense Dudi Sela e o cipriota Marcos Baghdatis.