Cilic confirma favoritismo, bate norte-americano e vai às semifinais em Queen's

O croata Marin Cilic garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Queen's, nesta sexta-feira. Ele confirmou o favoritismo e derrotou o norte-americano Donald Young por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, para avançar na competição disputada em quadras de grama e que serve como preparação para Wimbledon.

Cabeça de chave número 4, Cilic fez valer a qualidade de seu saque para vencer. O croata disparou 11 aces, contra somente quatro do norte-americano. Além disso, não cedeu sequer um break point, enquanto o adversário, 55.º colocado do ranking, foi quebrado em duas das 12 oportunidades de quebra que ofereceu.

Com a classificação, Cilic duelará por uma vaga na decisão com o luxemburguês Gilles Muller. O número 26 do mundo se classificou às semifinais nesta sexta ao eliminar outro norte-americano, Sam Querrey, 28.º colocado do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).

Outro favorito que confirmou esta condição para ir às semifinais foi o búlgaro Grigor Dimitrov. O cabeça de chave número 6 da competição eliminou nesta sexta-feira o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. Agora, vai encarar o espanhol Feliciano López, que surpreendeu o checo Tomas Berdych, sétimo cabeça de chave, também em três sets: 7/6 (5/7), 6/7 (7/1) e 6/3.

HALLE

Na última partida do dia do Torneio de Halle, o alemão Alexander Zverev fez a festa da torcida da casa ao garantir-se nas semifinais. Ele derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/1) e 6/1. Agora, vai encarar o francês Richard Gasquet, que eliminou o holandês Robin Haase.