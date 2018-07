Cilic e Gasquet vencem e deixam semi da Davis entre França e Croácia empatada

O primeiro dia de semifinais da edição de 2016 da Copa Davis terminou empatado para França e Croácia. Nesta sexta-feira, Richard Gasquet e Marin Cilic confirmaram o favoritismo e venceram Borna Coric e Lucas Pouille, respectivamente, em Zadar, para deixar igualada em 1 a 1 a disputa por uma vaga na grande final da competição.

Na primeira partida do dia, Gasquet calou a arena na cidade croata e colocou a França em vantagem. O número 17 do mundo não teve maiores dificuldades para arrasar o adversário, 42.º do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (7/5) e 6/1, em 2h11min de partida.

Mas a vantagem francesa durou pouco. Isso porque logo na sequência, Cilic também fez o que dele se esperava e igualou a disputa ao fazer 3 sets a 1 sobre Pouille, com parciais de 6/1, 7/6 (7/4), 2/6 e 6/2. Número 11 do mundo, o croata dominou a partida diante do 18.º do ranking e empolgou a torcida da casa.

Com o confronto empatado, o duelo será retomado neste sábado com a partida de duplas. Os croatas Ivan Dodig e Marin Draganja enfrentarão os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. No domingo, acontecem as últimas duas partidas de simples. Quem avançar deste duelo, enfrenta o vencedor de Grã-Bretanha x Argentina na final.

Dona de nove títulos da Copa Davis, mas o último há 15 anos, a França luta para chegar à 18.ª final de sua história. A Croácia, por sua vez, disputou apenas uma decisão até o momento, e a venceu, em 2005.