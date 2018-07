Cilic e Goffin vencem e se enfrentam nas semifinais em Tóquio

As semifinais do Torneio de Tóquio, ATP 500 disputado em quadras rápidas estão definidas. O croata Marin Cilic vai buscar uma vaga na decisão diante do belga David Goffin, enquanto o francês Gael Monfils medirá forças com o australiano Nick Kyrgios.

Número 14 do mundo, Goffin avançou ao bater de virada o português João Sousa, o 34º colocado no ranking da ATP, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/2. Já Cilic, o número 11 do mundo, superou nesta sexta-feira o argentino Juan Monaco (89º colocado), por 7/5 e 6/1.

Cilic abriu boa vantagem contra o Monaco no começo primeiro set, mas depois deixou o argentino reagir, embora tenha triunfado. O argentino, que vem sofrendo com vários lesões nesta temporada, teve dificuldades na troca de bolas na segunda parcial, permitindo o triunfo do croata.

"Eu senti que estava com altos e baixos no meu saque hoje e eu tenho que estar bem desde o início amanhã", disse Cilic, já pensando no jogo deste sábado contra Goffin. "Ele é extremamente rápido na quadra, joga muito perto da linha e pressiona os adversários. Vai ser importante para mim sacar bem e conseguir alguns pontos".

Goffin bateu Cilic em Indian Wells no início deste ano, e depois novamente em um duelo na série entre Bélgica e Croácia pela Copa Davis. Esses foram os únicos confrontos da carreira deles.

"Isso foi quando eu joguei meu melhor tênis este ano", disse Goffin. "Eu posso jogar rápido contra ele e ele não gosta disso, porque é um cara grande e não gosta de correr. Se eu devolver bem, ele se esforçará um pouco".

Kyrgios, o número 15 do mundo, avançou para as semifinais ao derrotar o luxemburguês Gilles Muller, 36º colocado no ranking, por 6/4 e 6/2. E Monfils, o número 8 do mundo, bateu o croata Ivo Karlovic (21º) por duplo 7/6, com 8/6 nos dois tie-breaks.

Karlovic levou todos os sets que disputou nesta semana em Tóquio para o tie-break. "É sempre difícil jogar com Ivo, porque não há muitas oportunidades", disse Monfils. "Um pouco como hoje, eu vou ter que ser paciente amanhã", acrescentou.