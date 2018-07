Cilic e Nalbandian vencem e fazem final em Queen's

Número 25 do mundo, Cilic derrotou o norte-americano Sam Querrey, 77º colocado no ranking da ATP e campeão em Queen''s em 2010, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em 1 hora e 58 minutos. Na partida, o croata conseguiu quatro quebras de serviço e salvou 10 break-points para avançar.

Já Nalbandian, número 39 do mundo, se garantiu na final do Torneio de Queen''s, ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov, 72º colocado no ranking da ATP por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 30 minutos. Assim, o argentino segue na luta para conquistar o seu primeiro título desde que levantou o troféu do Torneio de Washington em 2010.

Nalbandian e Cilic já se enfrentaram cinco vezes e o argentino está em vantagem de 4 a 1 no confronto direto. Porém, no último duelo, neste ano, pela Copa Davis, o croata venceu.