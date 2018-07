Cilic e Zverev são surpreendidos e caem nas semifinais em Hertogenbosch

Principais favoritos ao título do Torneio de Hertogenbosch, o croata Marin Cilic e o alemão Alexander Zverev foram surpreendidos neste sábado. Eles acabaram eliminados por Ivo Karlovic e Gilles Muller, respectivamente, e deixaram a briga pelo título do ATP 250 holandês realizado em quadras de grama, que serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon.

Cabeça de chave número 1, Cilic caiu diante de seu compatriota Ivo Karlovic, terceiro favorito da competição. O experiente croata, de 38 anos, levou a melhor em uma batalha de três sets e 2h43min, vencida por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 7/6 (7/2).

Em um confronto de tenistas que têm o saque como ponto forte, o que se viu foi uma série de aces. Foram 29 para Karlovic e 16 para Cilic, o que fez com que somente uma quebra acontecesse ao longo de todo o confronto, e a favor do favorito. Mesmo sem aproveitar nenhum dos dois break points que teve, porém, Karlovic cresceu nos tie-breaks para faturar a vitória.

Com o resultado, o tenista terá pela frente na decisão o luxemburguês Gilles Muller. Quarto favorito da competição, ele eliminou com mais facilidade na semifinal o cabeça de chave número 2, Zverev, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, em 1h24min de partida.

Apesar da diferença no ranking, Muller (28.º do mundo) dominou o confronto contra Zverev (décimo). O também experiente luxemburguês, de 34 anos, foi superior e não cedeu sequer uma oportunidade de quebra ao adversário. Por outro lado, aproveitou duas das oito que teve para fechar a partida.

STUTTGART - No Torneio de Stuttgart, o francês Lucas Pouille confirmou o favoritismo e chegou à decisão. Cabeça de chave número 4 e 16.º colocado do ranking, ele eliminou na semifinal seu compatriota Benoit Paire, 49.º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5, em 1h11min de partida.

Com a classificação, Pouille vai encarar na decisão uma das surpresas da competição na Alemanha. Ele terá pela frente o espanhol Feliciano López, número 33 do mundo, que bateu de virada neste sábado o alemão Mischa Zverev, sexto cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 7/6 (7/4) e 7/5, em pouco mais de duas horas de partida.