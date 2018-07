Cilic elimina Youzhny e faz final com Melzer em Zagreb Principal favorito ao título, Marin Cilic contou novamente com o apoio da torcida para vencer mais uma e alcançar a final do Torneio de Zagreb, na Croácia. O tenista da casa eliminou o atual campeão Mikhail Youzhny e se credenciou para o confronto com o austríaco Jurgen Melzer, quarto cabeça de chave.