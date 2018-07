Cilic faz a festa da torcida croata com título em Zagreb

Além de jogar em casa e ter esse ótimo retrospecto no torneio, Cilic era o cabeça de chave número 1 em Zagreb e tinha um retrospecto de seis vitórias em oito jogos contra Melzer no circuito. Assim, o croata acabou vencendo neste domingo por 2 sets a 0, com tranquilas parciais de 6/3 e 6/1.

Número 12 do mundo, Cilic precisou de apenas 1 hora e 6 minutos para vencer o austríaco que ocupa o 29º lugar no ranking. Assim, ele somou seu primeiro título na temporada e o nono na carreira, fazendo a festa da torcida croata, que pôde comemorar a conquista de um tenista local em Zagreb.