Cilic passa por Goffin e vai encarar Nishikori nas quartas do US Open

O croata Marin Cilic garantiu vaga nas quartas de final do US Open nesta segunda-feira. Sem maiores dificuldades, o cabeça de chave número 7 do torneio confirmou o favoritismo diante do belga David Goffin, venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/2 e 6/4, e seguiu vivo na luta pelo título.

Cilic fez valer seu potente saque diante do décimo cabeça de chave em Nova York. O croata encaixou 12 aces, contra apenas quatro de Goffin, e teve ampla vantagem no números de golpes vencedores: 43 a 19. O desempenho foi suficiente para encerrar a partida em 2h24min.

Agora, Cilic terá pela frente outro cabeça de chave nas quartas de final. O croata vai encarar o japonês Kei Nishikori, listado como 21.º favorito, que também não teve muito trabalho para despachar nas oitavas o alemão Philipp Kohlschreiber em três sets, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/5.

Cilic sonha em conquistar seu segundo título de Grand Slam na carreira, que seria também o segundo do US Open, onde foi campeão em 2016. O croata ainda tem no currículo uma final no Aberto da Austrália, este ano, e outra em Wimbledon, em 2017.