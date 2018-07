Cilic perde na estreia em Xangai; Dimitrov bate usbeque e avança

Campeão do US Open, em setembro, o croata Marin Cilic se despediu do Masters 1000 de Xangai de forma precoce. Nesta segunda-feira, ele foi derrotado logo na estreia, diante do compatriota Ivo Karlovic, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 7/6 (7/2), em 2h15min de confronto.

Cilic, cabeça de chave número nove do torneio, não resistiu ao potente saque do adversário e acabou sucumbindo aos 22 aces de Karlovic. O campeão do Grand Slam norte-americano nunca havia perdido para o compatriota - foram duas partidas disputadas no circuito profissional.

Com o revés, Cilic mostra que ainda busca retomar a regularidade para alcançar o mesmo nível exibido em Nova York. Desde o título, ele venceu apenas três partidas, uma na Copa Davis e duas no ATP 500 de Pequim, na semana passada. Em Xangai, não conseguiu chegar nem à segunda rodada.

Karlovic, por sua vez, vai enfrentar agora o taiwanês Lu Yen-Hsun, que avançou na chave ao derrotar o espanhol Marcel Granollers por 6/3, 6/7 (5/7) e 6/2. Se vencer, poderá cruzar com o checo Tomas Berdych nas oitavas de final.

Enquanto Cilic decepcionava, o búlgaro Grigor Dimitrov estreava com boa vitória em Xangai. O número dez do mundo derrotou o usbeque Denis Istomin por duplo 6/3. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o francês Julien Benneteau e o chinês Ze Zhang.

Ainda nesta segunda, o norte-americano John Isner derrotou o espanhol Pablo Andujar por 7/6 (7/5), 1/6 e 6/3, enquanto o sul-africano Kevin Anderson bateu o britânico James Ward por 3/6, 6/3 e 6/2. Também avançaram à segunda rodada o argentino Juan Monaco, o francês Richard Gasquet, o tunisiano Malek Jaziri e o norte-americano Jack Sock.