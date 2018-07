Cilic perde na estreia na Índia e brasileiros são eliminados nas duplas

O principal favorito da chave de simples do Torneio de Chennai foi eliminado logo na sua partida de estreia. Nesta quarta-feira, o croata Marin Cilic, número 6 do mundo, foi surpreendentemente derrotado pelo eslovaco Jozef Kovalik, o 117º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 5/7 e 7/5.

Campeão do US Open em 2014, Cilic perdeu uma batalha de 2 horas e 48 minutos para Kovalik. "Foi o meu primeiro jogo do ano e eu estava um pouco hesitante para dar meus golpes", admitiu o croata.

A zebra eslovaca agora terá pela frente o russo Daniil Medvedev, algoz do brasileiro Thiago Monteiro. Nesta quarta, o número 99 do mundo derrotou o taiwanês Yen-Hsun Lu por 6/4 e 6/3.

Também nesta quarta, o espanhol Albert Ramos (27º) superou o belga Steve Darcis por 6/2 e 6/0 e agora vai duelar com o israelense Dudi Sela nas quartas de final do evento indiano.

DUPLAS - Pela chave de duplas do Torneio de Chennai, os dois brasileiros que entraram em quadra nesta quarta-feira foram eliminados por duplas da casa, curiosamente ambos com derrotas por duplo 6/4.

Marcelo Demoliner e o croata Nikola Metkic caíram para Rohan Bopanna e Jeevan Nedunchezhiyan. Já André Sá e o também indiano Leander Paes perderam para Purav Raja e Divij Sharan.

O Brasil ainda tem um representante em Chennai, na competição de simples. Rogério Dutra Silva venceu na sua estreia e vai encarar nesta quinta-feira o espanhol Roberto Bautista Agut.