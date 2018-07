Cilic se despede do ATP Finals com vitória sobre o classificado Nishikori

Na última partida de simples da fase de grupos do ATP Finals, o croata Marin Cilic e o japonês Kei Nishikori entraram em quadra nesta sexta-feira, em Londres, para cumprir tabela. E o já eliminado Cilic ao menos se despediu da competição com uma vitória sobre o classificado Nishikori por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3.

Em quase duas horas de partida, Cilic venceu sua única partida na edição de 2016 do ATP Finals. As duas derrotas nas primeiras rodadas, para Andy Murray e Stan Wawrinka, no entanto, tiram qualquer possibilidade de o croata avançar às semifinais.

Realidade oposta à de Nishikori, que entrou em quadra já classificado. Mesmo com somente uma vitória nesta fase, o japonês já tinha a segunda vaga garantida graças ao saldo de sets. Nas semifinais, ele terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, que luta para voltar ao topo do ranking.

Mesmo sem grandes pretensões no confronto, Nishikori começou melhor nesta sexta-feira. Ele soube resistir aos fortes saques de Cilic e aproveitou duas das três oportunidades de quebra que teve para fechar a primeira parcial.

Só que a partir do segundo set, o jogo virou. Cilic encontrou sua melhor forma no saque e também passou a atacar o serviço do japonês. Foram quatro quebras para ele nas duas últimas parciais, número que lhe garantiu a vitória. O croata também terminou com 16 aces, contra somente um de Nishikori.

As semifinais do ATP Finals acontecerão neste sábado. Além do duelo entre Djokovic e Nishikori, na outra chave se enfrentarão o britânico Andy Murray, líder do ranking, e o canadense Milos Raonic.