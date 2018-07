Cilic se torna 8º tenista em atividade vencedor de Grand Slam

O croata Marin Cilic conquistou bem mais do que o título do US Open ao vencer o japonês Kei Nishikori por 3 sets a 0 na última segunda-feira. Com a vitória, ele passa a integrar um seleto grupo de apenas oito tenistas que ainda estão em ação e já venceram ao menos um Grand Slam na carreira.

Com 24 anos de idade, Cilic era mais conhecido no mundo do tênis por causa do doping em que foi flagrado em 2013 do que por ser um candidato a títulos. Porém, essa história mudou e com direito a uma vitória indiscutível contra ninguém menos do que Roger Federer nas semifinais nos Estados Unidos e, com a conquista, se juntou ao suíço Stan Wawrinka, que também venceu um Grand Slam neste ano e o argentino Juan Martín Del Potro, campeão do US Open em 2009.

Na frente deles, aparecem o britânico Andy Murray, que venceu o torneio norte-americano em 2012 e Wimbledon no ano seguinte, além do veterano Lleyton Hewitt, que conquistou os mesmos títulos, só que isso há mais de dez anos, quando chegou a ser o número 1 do mundo.

Os outros tenistas que possuem a "honra" são os três que já escreveram a sua história no esporte, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. O sérvio, mais novo entre os três, tem sete títulos nos torneios mais importantes do circuito. Nadal tem o dobro disso, 14, sendo nove apenas no saibro de Roland Garros. O espanhol, porém, tem a honraria de ter vencido ao menos uma vez todos os Grand Slams do ano.

Quem também está nesse patamar é Roger Federer. O suíço, considerado por muitos o maior tenista de todos os tempos, já venceu tais torneios 17 vezes, com destaque para os cinco títulos consecutivos em Wimbledon e no US Open.

CAMPEÕES DE GRAND SLAM

1- Roger Federer (Suíça) - 17 títulos (4 Australian Open, 1 Roland Garros, 7 Wimbledon e 5 US Open)

2- Rafael Nadal (Espanha) - 14 títulos (1 Australian Open, 9 Roland Garros, 2 Wimbledon e 2 US Open

3- Novak Djokovic (Sérvia) - 7 títulos (4 Australian Open, 2 Wimbledon e 1 US Open)

4- Andy Murray (Grã-Bretanha) - 2 títulos (1 Wimbledon e 1 US Open)

5- Lleyton Hewitt (Austrália) - 2 títulos (1 Wimbledon e 1 US Open)

6- Juan Martín Del Potro (Argentina) - 1 título (US Open)

7- Stan Wawrinka (Suíça) - 1 título (Australian Open)

8- Marin Cilic (Sérvia) - 1 título (US Open)